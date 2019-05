El BNG no descarta ningún pacto en Mondariz

Alternativa por Mondariz (AporM) liderada por el actual alcalde Xoán Carlos Montes Bugarín "Calis" ganó las elecciones en la localidad el pasado domingo al mantener sus 4 concejales y lograr el 35,8% de los votos (1.037). Sin embargo, fue otro partido de la izquierda, el BNG, quien logró subir un edil alcanzando los 3 escaños, a consta de la pérdida de un concejal por parte del PP, que se quedó con dos actas con su primera candidata en la localidad, Ana Corredoira. Por su parte, Ciudadanos, encabezado por el hasta ahora edil de Mondariz Somos Todos, Andrés Mouriño, obtuvo un concejal; la misma representación que el PSOE, liderado esta vez por José Luis Fernández.

Aunque AporM gobernó durante los últimos dos años en solitario, tras la salida del PSOE del ejecutivo en enero de 2017 por discrepancias entre los socios del bipartito, su líder "Calis" aseguró ayer estar dispuesto a tratar de alcanzar acuerdos con otras formaciones para lograr un gobierno estable. "Es lo que piden los vecinos de Mondariz y el sentido común, ya lo pidieron hace cuatro años" considera Montes Bugarín, quien afirma que el electorado de Mondariz ha vuelto a apoyar "una mayoría de izquierdas arrolladora sobre la derecha después de tantos años siendo al revés". AporM valora positivamente sus resultados, teniendo en cuenta el desgaste de un gobierno en minoría.

El BNG gana un edil

El BNG de Mondariz, que ha ganado un concejal convirtiéndose en la segunda fuerza más votada, no descarta ninguna de las posibilidades de gobierno. "La situación es compleja, con multitud de grupos y no descartamos ninguna posición", aseguró ayer su candidato Xosé Emilio Barros, quien considera que AporM no tuvo en el pasado mandato "una intención real" de pactar un gobierno estable con otras formaciones. "No cerramos puertas a ninguna de las posibilidades, así que por prudencia y por responsabilidad esperaremos para pronunciarnos", declaró Barros, quien considera que la subida de su formación se debe "al trabajo de grupo colectivo, con propuestas constructivas que marcaron la diferencia". En todo caso, para cualquier opción diferente a AporM es necesario el apoyo del PP.