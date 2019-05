Xosé Represas repetirá en el gobierno si renueva su pacto con los socialistas

El nacionalista Xosé Represas será de nuevo alcalde de Ponteareas en el que será su segundo mandato consecutivo tras haber ganado, ayer, las elecciones municipales, tras obtener 4.099 votos que se han traducido en 9 concejales, cuatro más que en 2015. No obstante, para conseguir los 11 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en Ponteareas necesitará renovar su pacto con el PSdeG-PSOE, encabezado de nuevo en estos comicios por la hasta ahora teniente alcalde, Chus Garrote, cuya candidatura perdió, ayer, un concejal con respecto a la anterior corporación; al pasar de 4 a 3 ediles obtenidos con 1.633 votos. Juntos suman los 11 que no lograron en 2015, aún habiendo formado un tripartito con el edil de A Riada do Tea; siglas que en estos comicios se integraron en la candidatura de En Marea (ARDT-ML) y no logró representación.

"Esperábamos un gran resultado pero si soy sincero no esperaba que la diferencia fuera tan grande" declaró ayer el alcalde, Xosé Represas, tras conocer el reparto de escaños. Además el nacionalista avanzó ayer su intención de renovar su pacto de gobierno con el PSdeG-PSOE "para que siga gobernando una mayoría nacionalista-progresista en Ponteareas".

Después de conocer que el BNG tendrá en este mandato nueve ediles, Represas aseguró ayer que "no vamos a defraudar las expectativas de los vecinos, vamos a cumplir como dijimos durante lacampaña porque ahora viene lo mejor para Ponteareas".

Ésta ha sido la segunda victoria electoral del BNG en Ponteareas, después de que en 2007 el Bloque liderado por Roberto Mera empatara a 6 escaños con el PP pero le ganase por 266 votos.

Por su parte, el Partido Popular, liderado por primera vez por Belén Villar, fue la segunda fuerza más votada en la localidad con 2.696 votos. Los populares perdieron dos concejales, pasando de 7 a 5.

Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP) adelantó ayer al PSOE, proclamándose la tercera fuerza con más representación en la corporación tras haber logrado aumentar su respaldo y subir de 3 a 4 concejales con 2.043 votos. No obstante, los dos partidos de centro-derecha suman 9 concejales, un número insuficiente para hacerse con el gobierno ponteareano frente a la suma de la izquierda.

Desaparecerá de la futura corporación EU Son-En Común, que encabezó Lino Costas, quien había logrado un concejal en 2015 por primera vez en la historia del municipio. El aumento de participación en las elecciones municipales en Ponteareas, que fue del 67% frente al 63,5%de hace cuatro años, más su pérdida de 17 votos han dejado a EU-Son sin representación.

Fuera de la corporación municipal se han quedado cuatro formaciones más: Ciudadanos, que se presentaba por primera vez en la localidad y obtuvo 380 apoyos. Tampoco entra UCIN que tuvo 312 votos, ni ARDT-ML que sumó 177 votos ni UDP que alcanzó 43 sufragios.