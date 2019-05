Rodríguez Dávila gana en Salceda pero MS y PSOE podrían gobernar en coalición

El Partido Popular, liderado por Santiago Rodríguez Dávila, ha sido la fuerza más votada en Salceda, arrebatando el primer puesto a Movemento Salceda, partido que gobierna actualmente el Concello salcedense con Marcos Besada a la cabeza. Los populares han recuperado el escaño perdido en 2015 y se posicionan primeros con 6 ediles, frente a los 4 de MS y los 3 del PSdeG-PSOE; no obstante, el futuro del consistorio no está todavía decidido ya que, al no lograr el Partido Popular la mayoría absoluta, una alianza entre MS y PSOE les impediría gobernar.

Por su parte, el PSOE de Verónica Tourón ha ganado un concejal en relación a las pasadas elecciones; mientras que el BNG y Unión Ciudadana Salceda se han quedado sin representación en la corporación.

El PP ha logrado 2.273 votos; MS, 1.481 votos; PSOE, 1.036 votos; BNG, 324 votos y UCS, 95 votos.