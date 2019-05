El PSOE vence en Baiona pendiente de pactos por un gobierno de izquierda

Hasta el último bastión del PP en el Val Miñor se ha dejado seducir por el tirón socialista. El PSOE se convirtió por primera vez en la historia de la democracia en la primera fuerza en el municipio, aunque la aritmética electoral le otorgó el mismo número de ediles que a los populares: seis a cada uno. El empate en representación deja dos posibilidades abiertas en la Alcaldía, aunque todo apunta a que el gobierno será de izquierda.

Prudente se mostraba el candidato socialista, Carlos Gómez Prado, tras haber logrado el mejor resultado de su partido en el municipio. Todavía no se ve alcalde, "pero está claro e que somos a forza máis votada e temos que sentar a falar, primeiro co BNG, claro está, e logo xa veremos se algunha outra forza apoia".

Esa fuerza puede ser Nós Baiona, que se sitúa en tercer lugar en el ranking con dos concejales. Su cabeza de lista, el exalcalde del PSOE Carlos de la Peña, dejaba abierta cualquier posibilidad, aunque se mostraba favorable a inclinar la balanza hacia la izquierda. "Falaremos con todo o mundo, pero está claro que hai vontade de cambio en Baiona", apuntaba.

En el cuarto puesto queda el BNG, también con dos ediles, y con importantes opciones de entrar en el gobierno.

Fuera de la Corporación quedan Unidas Podemos y Vox, mientras que irrumpe Ciudadanos, con un único representante, que también podría ser llave en caso de que De la Peña se inclinase por favorecer la continuidad del PP en la Alcaldía.

Parece improbable esa posibilidad aunque no imposible. El hasta ahora alcalde, el popular Ángel Rodal, no la descartaba ayer tras el batacazo. Para él no está todo perdido. "Hay que analizar los datos y ver qué posibilidades reales hay de formar gobierno", dijo. En cualquier caso, reconocía el batacazo. "No estoy orgulloso del resultado, sinceramente contaba con mejores datos por lo que hemos hecho estos cuatro años", admitía.