Alejandro Lorenzo gana en Porriño y el PP queda a solo 59 votos de la mayoría absoluta

Con un PP en horas altas Alejandro Lorenzo habría alcanzado el cielo. El candidato de Chenlo ganó en Porriño pero se quedó en 8 concejales a pesar de subir 400 votos con respecto a 2015. El edil que la falta para gobernar con mayoría absoluta es Manuel Carrera, de UDDL, que a pesar de bajar votos y concejales se queda con la llave del ayuntamiento como ya había hecho en 2015, en aquel momento con dos concejales.

Eva García de la Torre, la actual alcaldesa mantiene sus cuatro ediles y no rentabiliza su paso por la alcaldía, posiblemente por ser una de las legislaturas más difíciles que vivió Porriño. Para gobernar necesita el apoyo de los dos concejales del BNG, de los 2 de EU SON y de Carrera, pero puede ser complicado llegar a acuerdos pues los expulsó del gobierno hace poco tiempo, y no solo por eso, sino porque tanto Son en Común como BNG, cada uno con dos concejales, criticaron en su momento que De la Torre hubiese pactado con UDDL, debido a que los concejales habían formado parte del gobierno del PP.

Alejandro Lorenzo manifestó en sus últimos mítines no querer gobernar con las manos atadas, en referencia a pactos posteriores, pero ahora puede no quedarle más remedio que llegar a acuerdos con UDDL si quiere gobernar holgadamente aunque él manifestó anoche que quiere gobernar en minoría. "Hemos ganado en 21 de 23 mesas y hemos logrado 400 votos más que hace cuatro años, vamos a intentar gobernar sin nadie más en el gobierno, creo que lo merecemos y creo que es posible", aseguró.

Al haber logrado ser la lista más votada -a 59 votos de la mayoría absoluta-, Alejandro Lorenzo puede ser el alcalde si no existe un acuerdo de los demás concejales, sobre todo si García de la Torre no logra reeditar la operación de 2015, entonces el PP también tenía 8 concejales. El acuerdo puede ser más difícil pero tiene encaje como lo tuvo en 2015, incluso con un cuatripartito, por lo que, como en 2015 es posible que hasta la fecha de la investidura no se sepa quien va a dirigir el gobierno de la localidad.

El PSOE mejora apoyos

El PSOE de Porriño, a pesar de no haber superado los ediles que consiguió en 2015 si mejora apoyos. Pasa de 2133 a 2.633, en porcentaje pasa del 20,78 al 24,70.

El otro que sube es Son en común al pasar de 697, que había logrado Eu Son a 1152, en porcentaje de 6,79 a 10,79. El BNG de 1231 que lograron en 2015 en esta ocasión bajaron a 1112 (11,99% a 10,31 %) y UDDL de 1310 bajó a 785 (12,76 % a 7,28%), siendo el partido más castigado en esta ocasión por el electorado porriñés.

Sin representación quedan Ciudanos que logran 338 votos y Vox que arranca 179. Con ellos el PP habría superado la mayoría absoluta.