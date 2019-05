La profesora del CEIP Plurilingüe Antonio Palacios Miriam Leirós (natural de Mos ) ha viajado a Madrid en el marco del movimiento internacional Fridays for Future, del cual esta mosense es coordinadora estatal del grupo Teachers for Future (TFF). Allí se manifestó junto a las activistas Ellenea Ottosson Jarl y Sophia Axelsson, compañeras de Greta Thunberg, que acudieron a apoyar el movimiento FFF en España y a animar a los jóvenes a apoyar la huelga estudiantil contra el cambio climático.Leirós, que en Porriño ha puesto en marcha distintas acciones innovadoras a favor del medioambiente en la escuela, estuvo en la concentración delante del Congreso de los Diputados y visitó un colegio para mostrar la educación ambiental en el aula, "que es la mayor reivindicación que hacemos desde Teachers for Future Spain, pedimos que haya por ley una educación ambiental transversal".TFF Spain estuvo también apoyando la exigencia de declaración de emergencia climática al estado español.