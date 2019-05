La nacionalista Sandra González pide el voto para "un proxecto claro con liñas definidas"

La alcaldesa de Tomiño y candidata del BNG en este municipio pidió ayer el voto para su partido en un mitin celebrado anoche en la Plaza do Seixo. "Contamos cun proxecto claro con 15 liñas de traballo ben definidas e con moitos proxectos que non comezarán no futuro, senón para os que xa fomos quen de conseguir financiamento para que empecen de forma inmediata", afirmó Sandra González. La candidata dijo que están "orgullosos e orgullosas de ser de Tomiño e de traballar duro para conseguir o mellor para o concello". La regidora finalizó remachando "o mellor está por vir".