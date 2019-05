Eva de la Torre pide que se vote al PSOE para recuperar el "orgullo de Porriño"

La alcaldesa de Porriño y candidata del PSOE, Eva García de la Torre, pidió el voto para su candidatura en mítines en Torneiros y San Benito "para recuperar el orgullo de Porriño".

La alcaldesa dijo que no quería hablar de las cosas que se habían conseguido, que fueron muchas "porque pudimos hacer más pero no nos dejaron".

"Las vecinas y vecinos de Porriño se merecen que les digan la verdad y les prometan cosas que se pueden hacer... Yo no voy a prometer un tobogán ni voy a prometer cosas que no voy a poder cumplir... Lo que si me comprometo es a hacer una inversión definitiva para terminar el saneamiento en todas las parroquias de Porriño", añadió.

Hizo referencia al eslogan del PP "Reconstruir Porriño" afirmando: "Quieren volver a hacer las políticas que hacían, van a volver a hacer feirones de emprego, y sabéis lo que eran, eran una vergüenza para la clase trabajadora, eso es lo que eran".

Otra de las cosas que dijo fue que el PSOE había conseguido hacer en Porriño "un gobierno heroico", saliendo adelante a pesar de las dificultades.

"Estamos cansados de ver al PP hacer denuncias en Fiscalía porque es impotente para hacer otra cosa, estamos cansados de que digan que debemos facturas, Porriño no tiene un problema económico, no tiene un problema de solvencia, no tiene deudas financiares, tiene 11 millones en el banco y por no tener la mayoría suficiente no podemos pagar a los proveedores... tenemos que acabar con esa forma de hacer oposición", añadió en otro momento.