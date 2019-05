Domínguez: "He cumplido lo prometido y tengo el aval de ocho años de gobierno"

El alcalde de A Cañiza, Miguel Domínguez Alfonso, está convencido que tendrá un amplio apoyo el domingo superando los datos de las elecciones generales, uno de los municipios donde el PP superó al PSOE en las pasadas elecciones.

"He cumplido todo lo que he prometido, pude tardar más o menos, pero lo que aparecía en mi programa se ha realizado", explica. El regidor, además asegura que cuenta con un aval de 8 años de gobierno "soy el único de los cuatro candidatos que puedo decir que se lo que es un gobierno municipal, otros pueden prometer pero después se encuentran que las cosas no son como pensaban, y soy el único que puedo modelar mis propuestas a la realidad, porque se lo que se puede hacer y lo que no", asegura.

Entre las propuestas para estos nuevo cuatro años destaca "el plan de movilidad de tierras" y el desbroce de la zona de protección de los pueblos. "Esto lo vamos a poner en marcha ya tras un convenio firmado con la Xunta y el Seaga, en total 570 hectáreas". También coloca entre las propuestas la finalización del secadero del jamón y continuar con las humanizaciones y recuperaciones patrimoniales como el puente medieval do Couto.

Satisfecho de su gestión

Pero sobre todo, Miguel Dominguel asegura que llega a las elecciones con un buen aval de compromisos cumplidos a lo largo de ocho años.

De los últimos cuatro años destaca el desbloqueo del área de reparto de Regueiro "fuimos capaces de llevarlo a cabo". "También hemos trabajado en las humanizaciones de la villa, buscando no solo el embellecimiento del pueblo sino también el cambio de servicios, obras realizadas en progreso, Plaza mayor, Vilanova..."

También destaca el Parque Central, en el que existió financiación de la Diputación, "pero en el que hubo que hacer expropiaciones, un proyecto y un gran trabajo de gestión que hemos planificado desde el gobierno local".