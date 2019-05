Ponen protección policial a la alcaldesa de Porriño tras el apuñalamiento de su perra

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, ha confirmado la "agresión sufrida el domingo por una de mis mascotas, una perra de 15 años a la que apuñalaron vilmente y la mataron". Desde el departamento de Comunicación del Concello emitían ayer una información en la que se indicaba que la regidora "recibe protección policial por orden de la Subdelegación del Gobierno, a raíz del acuchillamiento de una de sus perras, hecho ocurrido solo horas después del suceso de Torneiros y de las declaraciones de Eva García en apoyo a los zamoranos".

La alcaldesa ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que "se va a esclarecer". Con todo, ha indicado que "si alguien ha querido hacer una acto de advertencia o amedrentarme para que yo no cumpla con mis obligaciones y con mi responsabilidad desde luego se equivoca, no voy a dar un paso atrás, voy a seguir trabajando por los ciudadanos de Porriño, le pese a quien le pese, y si hay otro clan mafioso que pueda estar involucrado y que haya querido también hacerme una advertencia para que me calle y no llame a las cosas por su nombre se equivoca, porque mi obligación es defender a todos y cada uno de los ciudadanos de Porriño con independencia de cuál sea su raza, su religión, su origen o su situación económica".