Gondomar exige buses al Cuvi desde el inicio del próximo curso

Un servicio de autobuses eficiente que conecte la comarca del Val Miñor con el campus universitario de Vigo y con los institutos del Meixoeiro. Es la reivindicación que la Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar añade a sus viejas reclamaciones de la tarjeta metropolitana y del fin de los recortes de líneas y frecuencias en el municipio. Así lo explica la portavoz de la plataforma, Manuela Rodríguez, durante la concentración que ha convocado a las 9:15h ante la Delegación de la Xunta en Vigo con una veintena de participantes.

La Dirección Xeral de Mobilidade prepara el nuevo plan gallego de transporte que entrará en vigor en enero, en cuanto caduquen las concesiones de líneas en todo el territorio autonómico y el colectivo gondomareño, que lleva dos años de protestas por el precario servicio en el municipio, considera que "a conexión co Cuvi e cos outros centros de formación non pode esperar a comezar o ano, ten que funcionar ao comezo do curso", indica Rodríguez.

A punto de que la Xunta exponga públicamente el reparto y organización de líneas, Rodríguez, candidata del BNG a la Alcaldía de Gondomar, considera que es el momento de mantener vivas las protestas y demostrar a la Administración "que estamos alerta", aunque la de hoy coincida en plena campaña.

Como siempre, los manifestantes volvieron a exigir la adhesión al plan de transporte metropolitano de la Xunta, para disfrutar de los descuentos implantados hace ya cuatro años en doce municipios del área metropolitana, todos menos Gondomar y Vigo.

Muestran también su rechazo a los recortes de servicios por parte de la empresa Melytour en las parroquias, que se han intensificado en las últimas semanas, según aseguran, y reclaman al Gobierno autonómico un mayor control de horarios y frecuencias para evitar "que a xente quede tirada".

Precisamente la coordinadora se encuentra en pleno proceso de negociación sobre la mejora del servicio en la zona. Tras presentar hace meses sus reclamaciones a la Dirección Xeral de Mobilidade, el departamento autonómico la instó a formular una propuesta de frecuencias para trasladársela a la empresa concesionaria. Según señala Manuela Rodríguez, Melytour ha realizado su contraoferta y está pendiente la búsqueda de un acuerdo que beneficie a todos en los siete meses que quedan de concesión.