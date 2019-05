As Neves concluye su señalización

El Concello de As Neves ha concluido la reposición de la señalización de diferentes localizaciones del municipio. El área panorámica del monte de San Nomedio, y las entradas a As Neves desde Arbo, Salvaterra, Ponteareas y Vilasobroso cuentan con nuevas señales. De igual modo, para impulsar el turismo, existe señalización del Sendeiro dos Frades y el Camiño dos Pescadores. Para este último se proyecta la indicación de su ruta circular por las parroquias, según informaron desde el concello de As Neves.