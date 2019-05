Vecinos de Pazos denuncian a AV por difundir datos personales por las redes sociales

La polémica sobre el censo electoral en Pazos de Borbén traspasa ya las barreras del ámbito político. Un grupo de vecinos, alertados por la difusión de sus datos personales del censo a través de mensajes de whatsapp, han denunciado a los representantes de Alternativa Veciñal (AV) ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El motivo de la demanda es que, además de los nombres de las personas a las que AV acusa de no residir en el municipio, en las fotografías que circulan por whatsapp a raíz de la polémica, se ven los datos personales de más ciudadanos.

La denuncia se presentó de forma telemática ante la agencia estatal y, según indican los denunciantes, pretende desvelar quién es el responsable de que los datos de los vecinos "anden pasando de mano en mano", ya que, tal y como se recoge en el escrito, "además de la información de AV en los medios de comunicación, tuvo que haber alguien con acceso al censo electoral que difundió fotografías a través de whatsapp con los datos personales de los vecinos".

"A mí personalmente no me llegó ninguna foto con mis datos porque casi no tengo redes sociales, pero si vi la fotografía cuando el presidente de la comunidad de montes de Amoedo me la enseñó en su teléfono. Había una lista enorme de nombres y datos", señala uno de los denunciantes en su escrito.

Del mismo modo, otra de las denuncias aporta como prueba un mensaje en las redes sociales del hijo de una de las concejales de AV, una fotografía en la que aparece una columna entera de datos. Además, en el propio mensaje, el hijo de la edil reconoce que tiene acceso a los datos del censo pero que no puede publicarlos.

Los denunciantes esperan que la agencia estatal realice las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y la autoría de dichas fotografías lo antes posible.