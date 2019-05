Protección policial para la alcaldesa de Porriño después de que matasen a su perro

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, está recibiendo protección policial después de que el domingo mataran a uno de sus perro a cuchilladas.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este domingo mientras la regidora estaba en un mitin en una parroquia porriñesa. La propia alcaldesa explicaba hoy cómo "apuñalaron vilmente y mataron" a una de sus mascota, una perra de 15 años y de raza pequeña. Según pudo saber Faro, una persona o personas accedieron a su propiedad y acuchillaron al animal que se encontraba en el jardín.

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil mientras que De la Torre, que no es la primera vez que sufre un suceso de este tipo, cuenta con vigilancia policial. Con todo, aclara que "si alguien ha querido amedrentarme para que no cumpla con mis obligaciones y responsabilidades se equivoca". Asegura que no va a dar "un paso atrás" y que seguirá llamando a las cosas por su nombre y defendiendo a "todos los ciudadanos de Porriño". También ha mandado un mensaje a la ciudadanía: "esto se va a esclarecer, vivimos en un pueblo maravilloso y seguro".