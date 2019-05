Unión léxica entre Tui y Valença

Lejos de separar, la lengua portuguesa unió esta semana a Valença y Tui. Un centenar de alumnas del IES San Paio homenajearon a la Eurociudad poniendo en valor el idioma portugués; para ello eligieron sus palabras favoritas de la lengua lusa y las enarbolaron en una concentración que tuvo lugar en Valença. La actividad se completó con una ruta en bicicleta.

"Obrigado", "saudade", "caravela" o "bacalhau" fueron algunas de las palabras en lengua portuguesa que más de un centenar de alumnos y alumnas del IES San Paio de Tui eligieron para reivindicar el papel de la Eurocidade Tui-Valença. Lo hicieron en una concentración en la aduana de Valença, donde exhibieron su tesoro léxico y una pancarta hecha por estudiantes de 1º de ESO en la que se podía leer el verso del poema "Fronteira", de Miguel Torga: "O mesmo beijo aquí, o mesmo beijo além".

Para el desarrollo de este acto, enmarcado dentro del proyecto europeo Erasmus+ "Eurocidade: Tendendo Pontes" con el que dicho centro educativo busca potenciar la educación intercultural, la internacionalización del centro y las metodologías innovadoras, el alumnado se inspiró en diferentes criterios para seleccionar sus palabras favoritas del portugués. Algunos se inclinaron por el significado de las mismas, como los que eligieron el término "coraçao"; otros optaron por la eufonía, escogiendo "abacaxi"; y también hubo partidarios de voces con connotaciones culturales, como "fado". "Quizás lo insólito del gesto es que no enarbolaban banderas, sino palabras", indican desde la dirección del instituto.

El acto coincidió con la celebración de una actividad ya habitual en el IES San Paio, como es el Día de la Bicicleta, por lo que, para que todo esto no quedara solo en palabras, los tudenses cruzaron el Puente Internacional subidos en sus bicicletas, realizaron su particular homenaje al idioma portugués y recorrieron el tramo de la Ecopista do Minho entre Valença y Lapela, disfrutando de los paisajes que unen a España y Portugal.