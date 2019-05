La Festa do Ovo de Nespereira prepara 1.500 raciones y un completo programa infantil

La directiva de la Festa do Ovo: desde la izquierda, Carla Portela, Miriam Vidal, Alba González, Nerea Camiña y María Cruces. // FdV

La popular Festa do Ovo de Nespereira, en Pazos de Borbén, celebra mañana su decimoquinta edición con los mismos platos que cada año conquistan cientos de paladares. La directiva de este evento, formada por siete chicas de la parroquia con edades entre los 22 y 26 años, consideran que no es necesario introducir nuevas propuestas gastronómicas, "porque las cosas que funcionan bien mejor no tocarlas", argumenta la presidenta, María Cruces.

Sin embargo, las actividades paralelas sí que ofrecen novedades. La principal es la organización de una ruta de senderismo denominada "Andaina do Ovo", que partirá a las 10.00 horas desde el torreiro. Se trata de un recorrido por los montes de la parroquia de doce kilómetros de longitud y dificultad baja, apto para todas las edades.

También los niños tendrán protagonismo en esta edición ya que el recinto de la fiesta dispondrá de hinchables gratuitos y una animadora infantil con taller de "pintacaras" y "photocall".

Las actuaciones musicales estarán a cargo del Dúo Estelar y el grupo de gaitas Árdelle o Eixo, y por la tarde, el grupo Pesdelan.

Pese a todo, el principal atractivo de la fiesta seguirán siendo los platos, todos de calidad, realizados con productos caseros donados por los vecinos de la zona. "Aquí el único secreto es la calidad de la materia prima y el cariño en la elaboración de los platos", afirma la presidenta. Por tanto, el plato estrella seguirá siendo el combinado de huevos fritos con patatas y chorizo, que es lo que le da la fama, y también se podrán degustar tortillas de patatas, empanadas de atún y huevo, tortillas francesas rellenas, ensaladas o una de las especialidades más exitosas, los grelos cocidos con chorizo, patatas y huevos.

La organización confía en superar las 1.500 raciones, que se despacharán a precios populares, con el pan, vino y postre incluidos.