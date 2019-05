O candidato á Alcaldía de Oia, Gerardo Rodríguez, amososouse onte, na presentación da súa lista electoral, partidario de avanzar no proceso de recuperación do mosteiro e de impulsar o Camiño Portugués da Costa, que precorre os 17 quilómetros de costa do municipio. Compareceu ante os simpatizantes acompañado de David Regades, que lle asegurou o apoio do Consorcio da Zona Franca que preside e da Deputación de Pontevedra, e de Ángeles Marra.