A deputada do BNG Montse Prado presentou onte en Gondomar unha iniciativa parlamentar que reclama máis consultas no centro de saúde que o Sergas prevé abrir este verán, especialmente no caso da atención pediátrica, que só funcionará de mañá,"o que mantén exceso de cupo que xa tén obrigado ás familias de novas crianzas a marchar aos centros doutros concellos", dixo.