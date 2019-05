El Cronista Oficial de Tui presenta su última obra sobre la navegabilidad del Miño antaño

La Asociación Cultural Pintor Antonio Fernández continúa fiel a su tradición de presentar un nuevo libro con motivo del Día das Letras Galegas.

Este año el título elegido es "Historia da navegación de cabotaxe e pesca do río Miño", de Ernesto Iglesias, Cronista Oficial de Tui. La presentación del libro tendrá lugar esta tarde, a las 17.00 horas, en el Centro Goianés (Tomiño), encuentro tras el cual se procederá a regalar un ejemplar a los presentes.

En "Historia da navegación de cabotaxe e pesca do río Miño", el cronista tudense recupera algunas de las enseñanzas difundidas en su primer libro "Os antiguos portos de Tui e as barcas da pasaxe a Portugal", publicado en 1984. Ernesto Iglesias muestra en esta obra la historia del Miño cuando era navegable desde A Guarda hasta Arbo y "as grandes barcazas carrexaban a madeira, a cal, e otros tipos de productos de moito volumen e peso".