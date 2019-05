Represas declina llevar el PXOM a pleno al posicionarse en contra toda la oposición

El último trámite que le competía a la corporación ponteareana para aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la localidad no se producirá este mandato. El gobierno local ha decidido retirar de la orden del día del pleno ordinario del próximo martes, 21 de mayo, la votación para aprobar definitivamente el Plan Xeral modificado para, a continuación, remitírselo a la Xunta para que emita su informe en un plazo de tres meses.

El alcalde, Xosé Represas, tomó la decisión de no someter a votación el documento la próxima semana, ayer, tras conocer en comisión informativa que, de hacerlo, los tres partidos de la oposición votarían en contra (7 PP, 3 ACiP y 1 EU) frente a los 10 votos favorables del tripartito (5 BNG, 4 PSOE y 1 ARDT).

Tras la comisión informativa, el gobierno local se mostró especialmente crítico con el argumento aportado por el PP de que el plan ha sufrido grandes cambios y necesitaría una nueva exposición pública para no incurrir en inseguridad jurídica. "La arquitecta municipal ha manifestado que las modificaciones realizadas no requieren una nueva exposición pública, así que la excusa del PP para no apoyar el Plan ha quedado en evidencia" valoró el alcalde, Xosé Represas.

El regidor acusó ayer al PP de "perjudicar la economía local y anteponer sus intereses políticos y electorais al interés de Ponteareas y de los vecinos" .

Desde el Partido Popular achacan al gobierno local que pretenda aprobar, en plena campaña electoral, "un documento que daña el crecimiento de nuestro pueblo, de las parroquias y perjudica claramente el asentamiento de nuevas familias en el rural". Además, Belén Villar insiste que "si los vecinos están en contra, los grupos de la oposición también, y el tripartito dice que este plan no es de ellos ¿Por qué quieren aprobalo?".

El grupo de Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP) reiteró su ya manifestado rechazo desde hace meses al documento por considerar que el gobierno local realizó más correcciones en el Plan Xeral de las exigidas por la Xunta hasta "aniquilar el rural", recortando la edificabilidad en las parroquias más de un 30% de media.

El edil de Esquerda Unida, Lino Costas, habría reconocido en la comisión informativa que el documento actual modificado mejora aspectos del aprobado inicialmente en febrero de 2016, cuando él ya había votado en contra pero, sin embargo, su posición se mantiene contraria a este Plan. La formación de Costas defiende un PXOM contra la especulación inmobiliaria, que solucione los graves problemas actuales de la vivienda, que mejore la moviliad a pie, en bicicleta o transporte público y que preserve el entorno natural y cultural de Ponteareas.