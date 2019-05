El PSOE acusa a Otero de "atribuirse" la resolución del conflicto del polígono

El PSOE de Pazos de Borbén afirma que el acuerdo para la solución del conflicto del polígono de Amoedo "no hubiera sido posible sin el apoyo de la concejala no adscrita, Lorena Domínguez Míguez, y el concejal del partido socialista, Carlos Garrido". En este sentido expresan su sorpresa porque el portavoz de Alternativa Vecinal, Luciano Otero, "se cuelgue todas las medallas sobre la solución del conflicto, cuando sabe de sobra que no hubiera sido posible sin la firmeza de los comuneros y el apoyo de toda la oposición entre los que se encuentra la concejala no adscrita y el edil socialista", apuntan desde el PSOE.