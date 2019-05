Luis Piña afirma que si gana fijará su residencia en A Cañiza "para gobernar las 24 horas"

El candidato del PsdeG- PSOE en A Cañiza, Luis Piña, lo intenta una vez más, depués de que en las elecciones de 2015 se quedase a 140 votos de lograrlo pero "la división del voto impidió el cambio" matiza; y aunque ya ha sido diputado en Madrid y Santiago, y ahora es secretario de organización provincial de su partido, su principal meta siempre ha sido la capital del Paradanta. No residir habitualmente en su municipio se ha convertido en una especie de hándicap, sobre todo cuando algunos de sus oponentes dicen a los electores: "Non votes por un que non vive no pobo".

"Si salgo elegido residiré en A Cañiza para gobernar y trabajar por los vecinos 24 horas al día, ahora mi trabajo no me lo permite, soy uno de los muchos vecinos y vecinas de mi pueblo que ha tenido que buscarse la vida fuera porque no tengo trabajo aquí", indica. "Que nadie tenga duda que como alcalde voy a estar en A Cañiza, desde el día siguiente de resultar elegido voy a trabajar y vivir en nuestro pueblo?no solo fines de semana y tardes como hasta ahora".

"A Cañiza tiene futuro"

Asegura que el tener que ir a trabajar a bastantes kilómetros tiene que cambiar. "Yo estoy seguro que A Cañiza tiene futuro, lo que ocurre es que no se puede estar en el Ayuntamiento calentando el sillón y viendo pasar el tiempo".

Añade que la situación de A Cañiza es preocupante, en diez años se ha perdido más del 20% de la población, existen más de 400 inmuebles vacíos en el casco urbano, la industria ha desaparecido, de las catorce líneas de autobuses que había quedan cuatro y otras dos para el Cunqueiro?". "El actual alcalde lleva ocho años de sillón, destrozando la herencia que le dejó su mentor César Mera", añade. "Pero cada vez más gente se da cuenta de que es un mal gestor".

El secretario de organización del PSOE en Pontevedra está convencido que en esta ocasión ganará las elecciones en su pueblo. "Comenzará una oportunidad histórica para A Cañiza, con el escenario único del Gobierno del Estado y la Diputación gobernados por nosotros, haremos posible un cambio". En este sentido considera imprescindible la ayuda del Consorcio de la Zona Franca que califica "indudable motor del área de Vigo" y remacha "A Cañiza estará ahí". "Tengo proyecto, tengo a un gran equipo con muchas ganas de trabajar, tenemos contactos con profesionales y empresas? tengo mucha ilusión por hacer de A Cañiza un gran sitio para vivir?".

Enamorado de su pueblo cree que A Cañiza está en el lugar perfecto del mapa y gracias a las infraestructuras existentes más cerca que nunca del mundo. "Fijar población y generar empleo son mis dos grandes retos", afirma.

Con Ciudadanos también compitiendo por puestos en el Concello dice que "no está seguro que los votos que se destinen a Ciudadanos sean para el cambio real en el Concello, si los vecinos quieren el cambio deben votarnos a nosotros".