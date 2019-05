El Festival Internacional de Títeres de Redondela arranca hoy la programación de calle con una de las novedades de esta edición en la que celebran su 20 aniversario. Se trata de la propuesta denominada "Especial Vésperas", a las 19.00 horas en la Praza do Concello, que tendrá como protagonista a la compañía salvadoreña Ocelot Teatro, que subirá a las tablas con la obra "Dondésh y Pitón". Un espectáculo de guante basado en un cuento popular con el que pretende transmitir valores ecológicos y de respeto a los animales.

Los franceses de Theatre Jaleo también estrenarán su escenario portátil -instalado en el recinto de la feria de ganado- con el primer pase del especial "Titirinoite", a las 23.00 horas. Su espectáculo "Edén" es un cabaret para una bailarina, nueve títeres y los siete pecados capitales a través de siete historias.

El programa de calle continuará mañana para celebrar el festivo del Día das Letras Galegas, como aperitivo del plato fuerte, que llegará el sábado y domingo con más de sesenta representaciones a cargo de treinta compañías llegadas desde todos los rincones del mundo.

Por otra parte, la argentina Valeria Guglietti, recién llegada del Festival Internacional de Sombras de Sao Paulo, será hoy (21.00 horas) la protagonista de la programación de sala con "Diez años de sombras", una antología de los mejores momentos de los espectáculos que marcaron la trayectoria de esta titiriteira.

Carpas contra la lluvia

Aunque las previsiones meteorológicas para el fin de semana dan posibilidad de lluvia, la programación de calle y los espectáculos itinerantes permanecerán intactos y no se suspenderá ninguna actividad. Un total de seis carpas protegerán los escenarios de la Praza do Concello, de la Alameda, la pista de A Xunqueira y la Casa da Torre. Además, si el tiempo no acompañara, las funciones del Campo de la Petanca se trasladarán al Centro Recreativo Cultural, y las del Salgueiral, al Auditorio Xosé Figueroa.

Por último, la compañía Títeres Sin Cabeza, de Aragón, pondrá hoy el punto y final a la programación escolar, que desplegó ocho funciones en Chapela y Redondela en la que participaron más de 2.000 niños de todas las edades.