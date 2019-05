"As Neves Group" afirma que los servicios sociales del Concello supervisaron sus ayudas

El grupo do Voluntariado de As Neves y los integrantes da AC As Neves Group, que gestionan la cuenta "As Neves zona cero" , que recogió parte de los donativos destinados a las ayudas por los incendios de localidad, se sintieron directamente aludidos por la critica del PP al gobierno de BNG y PSdeG por haber desviado la gestión de parte de la recaudación aludiendo a falta de control municipal.

En un comunicado, la asociación asegura que las ayudas directas que concedieron a personas afectadas, si fueron supervisadas por los servicios sociales del Concello. "É mentira que as axudas directas non fosen supervisadas de forma oficial, xa que si o foron polo concelleiro de Servizos Sociais e coa intervención dos Servizos Sociais do concello", afirman.

También añaden que es mentira que no hubiese supervisión del dinero de los donativos, como sugería el PP, ya que "os datos son públicos e publícanse periódicamente na páxina web do Concello. De feito, hai menos dun mes que se publicou un resumo da actividade desta conta". También dicen que todos los pagos se hicieron por transferencia bancaria.

La asociación indica que para llevar adelante la labor desinteresada se firmó un protocolo de actuación con el Concello: "Despois dos incendios que arrasaron o noso concello, moitas foron as persoas que querían axudar con donativos para contribuir a paliar os efectos dos lumes. A canalización desas aportacións fixose abrindo unha conta denominada "As Neves zona cero", expresamente destinada a xestionalas con axilidade e garantías, establecéndose un protocolo de funcionamento desta conta solidaria, entre o concello e a asociación As Neves Group".

En el comunicado afirman también que el grupo de voluntarios fue creado después de los incendios de 2017 "co fin de axudar altruistamente e dunha forma inmediata, aos afectados por estes terribles sucesos".

Añaden que se sienten molestos "pola falta de respecto que supón esta manipulación da información cara ao seu traballo e tamén ás persoas que donaron os seus cartos".

"Este grupo de voluntarias e voluntarios foron considerados, en moitos lugares, como un grupo exemplar pola súa eficacia e rapidez de resposta ante unha situación tan dramática como a vivida", aseguran también en el comunicado.