A praza do Concello de Nigrán acolle hoxe ás 17.00 un obradoiro infantil titulado "O misterioso caso de Antón Fraguas", no que os rapaces desfrutarán de narracións orais, música e realizarán un mural da man do grupo Polo Correo do Vento para coñecer o autor homenaxeado este ano o Día das Letras Galegas.