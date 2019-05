La madre de Leirado que lleva a su hija en carretilla rechaza la parada de bus escolar concedida

La madre de Salvaterra que lleva a su hija de 4 años en carretilla al colegio, a lo largo de 1.903 metros, seguirá utilizando este medio de transporte para su pequeña tras haber rechazado la parada habilitada por la Consellería de Educación, a 700 metros de su casa, en la parroquia de Leirado.

Fátima Pino recibió un correo electrónico en el que se le notificaba la concesión de la recogida de su hija, desde ayer, y ella lo contestó rechazándola. "El autobús puede pasar delante de nuestra casa, como quedó demostrado en la prueba que se hizo y que yo grabé con el teléfono móvil", dice Fátima, quien considera que con esta parada "la Xunta no cumple" lo prometido.

La progenitora explica que los 700 metros que debe seguir recorriendo con su hija si acepta esa parada son los más duros del trayecto hasta el CEIP de Leirado. "Tengo la sensación que me están vacilando", indica Fátima Pino.

Circuito "inviable"

Desde Educación detallan que el autobús no puede pasar por delante de la casa de Fátima porque el circuito que debería realizar es "inviable técnicamente", teniendo en cuenta que para hacerlo debería recorrer carreteras muy estrechas y el trayecto sería más largo perjudicando a los demás escolares que viajan en ese mismo autobús.

Fátima Pino lleva a diario a su hija en carretilla desde que se le estropeó el coche. Desde entonces la trasporta así por la mañana y la vuelve a recoger a mediodía.

La progenitora recuerda que el servicio de transporte escolar le fue denegado al no estar su domicilio a más de 2 kilómetros del colegio y que necesita una solución y no esta porque el próximo curso 2019-2020 empezará en este mismo colegio su hija pequeña y no podrá seguir llevando a las dos menores en una carretilla.

Desde la Xunta recuerdan que la decisión de haber habilitado una parada a 700 metros de su casa ha sido algo "excepcional", teniendo en cuenta que no se adapta a las condiciones establecidas para el derecho al transporte escolar.