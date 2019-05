Xuntanza planea una excursión a Fuciño do Porco

La Asociación Xuntanza de Randufe organiza una excursión a Fuciño do Porco, en Viveiro, que tendrá lugar el 2 de junio. La actividad realizara una "andaina" de 4 kilómetros por Fuciño do Porco, una comida al aire libre en el Monte de San Roque y una visita por la villa de Viveiro. La fecha límite de inscripción es hasta el 27 de mayo a través del teléfono 646 646500 y el precio de la actividad es de 20 euros para socios y 25 euros para no socios.