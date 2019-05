Mural de Fraguas no IES Cotobade

O Instituto de Ensino Secundario de Cotobade, situado en Tenorio, celebrou un acto de homenaxe a Antonio Fraguas, a figura á que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. A este acto asistiron numerosas autoridades, institucións e organismos da cultura e da educación de Galicia, ademais de representantes de centros educativos e membros da corporación municipal. Tamén asistiron representantes de entidades culturais, deportivas, sociais e políticas de Cotobade, ademais de alumnos e pais. Entres as personalidades que fixeron uso da palabra figuraba a escritora Final Casalderrey en nome da Real Academia Galega, Antón Santamarina polo Museo do Pobo Galego ou Fuco Sanxiao en nome da Fundación Antonio Fraguas. Tamén asistiron representantes da Consellaría de Educación e da Xunta de Galicia. Pechou o acto Jorge Cubela como alcalde de Cerdedo-Cotobade. A nota musical foi aportada polo dúo Oradaladou, formado por Sonsoles Penadique e Carlos Quintá, que interpretaron varios temas do seu disco "Cantigueiro de Cotobade", composto a partir das cantigas recollidas por Antonio Fraguas. Fermín é Andrés Martínez, socios fundadores dos Trazantes de Tenorio, deron remate ao acto coa interpretación do Himno Galego.

O acto consistiu na inauguración dun mural xigante de 5 x 7 metros na fachada do centro, coa imaxe de Antonio Fraguas formada por topónimos de Cotobade, para o que o centro contou coa colaboración do Concello. Tamén se procedeu á constitución simbólica da Sociedade da Lingua con todas as institucións, entidades e persoas asistentes e outras que xa expresaron a súa adhesión. Catro alumnos do centro procederon á lectura do texto que pretende concienciar á poboación de Cotobade e de toda Galicia sobre a diminución do uso da lingua galega cos nenos. Ademais, o centro aproveitou para amosar algunhas das actividades que están a preparar para o Festival das Letras.