José manuel vázquez Núñez "Necesitamos ayudas para seguir pagando recibos y no dejar a la gente en la calle"

-Acaban de lanzar un SOS por la situación que atraviesa Cáritas Parroquial de A Estrada para atender a las más de 150 familias a las que ayuda, que se traducen en alrededor de 500 personas. ¿Está la cosa tan mal?

-Mal no. Yo diría lo siguiente. Lo que es la despensa está bastante bien, ya tuvo épocas mejores, pero de momento no se resiente. Pero la cuenta bancaria sí. Los socios no aumentaron en diez años y algunos fueron desapareciendo, bien porque se fueron de A Estrada o porque fallecieron. No se renuevan. De 120 socios que teníamos, aproximadamente, no llegamos a cien. Los donativos también bajaron. A la gente la empezaron a bombardear con que habíamos salido de la crisis y lo creyeron. Y la crisis está latente todavía. Tenemos ahora, además, el problema de los retornados. Los que vienen de Venezuela, que vienen con una mano delante y otra detrás. Tienes que ayudarlos, por lo menos a pagar el piso el primer mes, la luz? Entre vivienda, letras, recibos de luz, gas, transporte para ir al médico a Santiago? No hay manera de mantenerlo, la cuenta se resiente constantemente. Además, los transeúntes aumentaron muchísimo. En el primer trimestre van allá 2.000 euros.

-¿Y a qué achacan esta situación?

-La verdad es que no lo sé, porque nosotros estamos saturados y los demás también. También hay que tener en cuenta que el trabajo dicen que lo hay, pero lo hay cuando lo hay y cómo lo hay. Es un trabajo precario, comida para hoy y hambre para mañana. A lo mejor trabajas 12 horas y te aseguran por media jornada y cobras por eso? A lo mejor dicen que ayudamos a una persona que está trabajando, sí, pero a lo mejor las cuentas no le cuadran a final de mes. Tuvimos alguno que, para poder subsistir, tiene tres trabajos, los tres precarios, pero tiene tres, para poder llegar a mil euros al mes.

-Es decir, que de brotes verdes, más bien escasos?

-Pues sí. Los brotes verdes no florecieron, están secando.

-Redujeron el número de familias a las que atienden, ¿cambió el perfil?

-Sí, pasamos de unas 220 a poco más de 150 pero estamos hablando de 500 personas. El perfil sigue siendo el mismo, porque los que vienen retornados de Venezuela son, la mayor parte, jóvenes. Seguimos hablando de parejas con hijos a cargo.

-Cada Navidad surgen un sinfín de iniciativas en favor de Cáritas pero, por lo que se ve, con que nos rasquemos el bolsillo en diciembre no llegamos a junio?

-No. Está bien en diciembre apoyar, pero económicamente no sacas para aguantar todo el año, a pesar de que la gente es más sensible en esas fechas, pero el año tiene 12 meses.

-No es una cuestión de aporte de alimentos o ropa, en estos momentos, lo que se precisan es ayuda económica.

-Sí, necesitamos ayuda para seguir pagando alquileres, recibos, y no dejar a la gente en la calle.

--¿Cuánto les puede suponer al final de año ese ayuda que se hace al margen del ropero y del banco de alimentos?

-Pues el año pasado tuvimos unos gastos superiores a 41.000 euros, entre ayuda social, mantenimiento del local y toda la ayuda que prestamos. Solamente entre los transeúntes y las ayudas a alquileres y luz supera los 20.000 euros pero con creces. Después hay 50.000 gastos más. Porque el local no gasta tanto. Gastó 3.000 euros, hasta 41.000...

-Se ven en la tesitura de tener que suprimir programas, caso del campamento Alfar.

-Sí, lo tengo en el punto de mira, por lo menos este año. Es un mes pero se va casi a 2.000 euros. Como mucha gente se anotaba ya al campamento del Concello y ahora los que estamos en crisis somos nosotros...

-¿Hubo un descenso de la ayuda ciudadana, en general, a Cáritas?

-Sí. La gente se relajó. Claro, nos están bombardeando políticamente con que ya salimos de la crisis y que las grandes empresas tienen grandes beneficios. Los únicos que no tienen ingresos son las familias.

-Tristemente, parece que uno descubre lo mucho que tiene cuando ve lo mucho que le falta a otros. Debe de ser difícil estar comprobando esta situación todos los días.

-La verdad es que sí. En Cáritas al final terminas por endurecerte porque, si te solidarizas con todo el mundo, terminas llorando tú también. Cuando vienen y te cuentan su vida, conviertes todo en un valle de lágrimas. Al final tienes que endurecerte porque no te queda más remedio.