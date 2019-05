As Neves acusa al PP de usar los incendios de 2017 con fin electoral

El alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez asume, "personalmente, como alcalde de As Neves", todas y cada una de las gestiones impulsadas para paliar los daños causados por el fuego. El regidor asegura que "cada céntimo recibido para ayudar a los vecinos de As Neves que sufrieron daños por los incendios está fiscalizado por el Concello y, por supuesto, a disposición de los ciudadanos y de los medios de comunicación a los que les facilitamos las cuentas pormenorizadas". Rodríguez Méndez rechaza la actitud "miserable" de los dirigentes locales del PP: "mienten y saben que mienten" y lo hacen a dos semanas de unas elecciones municipales "con la única finalidad ruin de arañar algún voto".