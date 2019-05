31 planes activos para explorar Tui

Tui propone treinta y un planes diferentes para explorar hasta 319 kilómetros de la ciudad. El nuevo folleto turístico "Tui Explora" recoge veintiocho itinerarios, algunos ya existentes y otros creados para la ocasión, de senderismo, running, ciclismo, paseos urbanos y hasta una ruta náutica. Dichos derroteros pueden consultarse también en el perfil que Tui ha creado en la aplicación móvil Wikiloc, cuyo enlace en código QR aparece en los folletos y pegatinas circulares que el Concello difundirá por los diferentes locales turísticos de la ciudad.

Estos más de treinta planes al aire libre se dividen, según el responsable de la empresa encargada por el Concello para realizar el folleto, Sherpa Project, entre los "cuatro corazones de actividad en Tui": el centro urbano, A Macoca, la Casa Forestal y el Alto de San Xiao. Partiendo de esos cuatro núcleos, tanto visitantes como vecinos pueden descubrir Tui a través de las rutas: Cidade Monumental, Ruta Xudía, Paseo Fluvial, Ponte Vella, Senda a Caldelas, Ribeira do Louro, Veiga do Louro, Eurocidade, Once Parroquias, Entre Ribeiras, Alto dos Cubos, Muíños do Tripes, Muíños de Paredes, Trail Frinxo, Trail Forestal, Trail San Xiao, Volta Clásica, Sete Curvas, Montes de Anta, Senda Botánica, Rego de Pedra, Volta á Capela, Volta a San Fins, Bouza da Ovella, Cabana do Salgueirón, Miradoiros, A Muralla y Trail do Mar.

Algunos de estos itinerarios son de baja intensidad y perfectos para disfrutar en familia, como es el caso de la ruta "Cidade Monumental", cuyo recorrido de 1,2 kilómetros tiene una duración de 40 minutos; actividad que contrasta con el derrotero "Once Parroquias", pensada para recorrer todas las parroquias de Tui en bicicleta, a lo largo de 64,5 kilómetros, en aproximadamente tres horas y cuarto. Tres de las rutas pueden realizarse en bicicleta o corriendo, por lo que el número de "planes activos" asciende a treinta y uno; además también han diseñado uno para disfrutar en piragua o cualquiera embarcación de poco calado, como es "Entre Ribeiras", que recorre 6,3 kilómetros del cauce del Miño.

El catálogo, en formato trilingüe (gallego, castellano e inglés), cuya tirada de 15.000 ejemplares ha sufragado el Concello de Tui, se complementa con la aplicación y está dirigida a vecinos y turistas, de manera que los primeros exploren cada rincón de su municipio y los últimos alarguen su estancia en la ciudad fronteriza. También propone visitas al mercado semanal y al Convento de las Clarisas y viajes en el tren turístico; además de información sobre alojamiento, hostelería y transporte para los visitantes que lleguen a Tui.