Los partidos de Redondela se unen para exigir una comisaría de distrito

El pleno de Redondela aprobó ayer por unanimidad, en su última sesión del actual mandato, una moción de la plataforma ciudadana contra el desmantelamiento de la Comisaría de Redondela y consensuada por todos los partidos para solicitar a la Subdelegación del Gobierno que paralice el traslado de los efectivos policiales a Vigo y exigir la creación de una comisaría de distrito en la villa de los viaductos.

Uno de los portavoces de la plataforma vecinal se encargó de leer el texto durante la sesión, a la que asistieron numerosos ciudadanos con carteles reivindicativos contra los cambios anunciados por los mandos policiales.

La portavoz del PP, María del Carmen Amoedo, aseguró que se trataba de "un problema de todos, no es de derechas ni de izquierdas", por lo que reclamó la unidad de la ciudadanía para defender que se mantenga este servicio en Redondela. "Se trata de un agravio a este municipio por parte de la Subdelegación del Gobierno y los mandos policiales, que parece que no saben qué es lo que precisa Redondela y desconocen la realidad de este municipio". Asimismo defendió la gestión realizada por el alcalde, "que desde el primer momento se puso al lado de los vecinos y dijo claro que no permitiría ningún cambio que perjudique la seguridad de los ciudadanos".

El portavoz del PSOE, Eduardo Reguera, sin embargo, atribuyó este problema "a los años de gobierno del PP con Rajoy y su política de desmantelamiento de los servicios públicos".

AER lamentó que se quiera tratar a Redondela "como un barrio de Vigo", mientras que el BNG destacó que Redondela "no puede perder peso específico como cabecera de comarca" y abogó por luchar contra la pérdida de este servicio.