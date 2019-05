Mesa para 714 veteranos en Baiona

O los jubilados ganan cada vez más terreno en la pirámide poblacional de Baiona o la Festa das Persoas Maiores tiene cada vez más tirón. El caso es que la cita anual que el Concello de Baiona organiza cada año por estas fechas para que sus veteranos disfruten gratis de la convivencia y el baile batió ayer todos sus récords de participación en décadas y fueron 714 los comensales que se sentaron a la mesa del restaurante Rocamar en Baredo.

La jornada arrancó con la tradicional misa. El cierre de la antigua colegiata por obras de restauración obligó a trasladarla a la capilla de Santa Liberata, en la que apenas había espacio para la multitud de asistentes, que se repartieron a la salida en varios autobuses para dirigirse al lugar del banquete.

Hasta en tres comedores diferentes del establecimiento tuvieron que repartirse tantos invitados, que disfrutaron del menú y la charla con sus vecinos hasta la hora del baile, que se prolongó hasta las siete de la tarde.

La celebración no sirvió a los convidados para disfrutar de un día de fiesta y de reencuentros y a los representantes políticos municipales, para tratar de sumar apoyos ante la inminente cita con las urnas. Fue una inauguración adelantada de la campaña, tan solo unas horas antes de la usual pegada de carteles. Aunque la junta electoral no vio nada sospechoso en la macrocomida por tratarse de un evento fijo en el calendario y siempre en el mes de mayo y así se lo hizo saber a los dirigentes del BNG comarcal tras una consulta, los nacionalistas locales decidieron faltar, "por coherencia", al igual que la edil que abandonó el PP en octubre y lo dejó en minoría, Beatriz González, que ya no se juega nada en política. Sí acudieron los restantes integrantes de la Corporación, desde el gobierno popular y su también escindida María Iglesias, ahora líder de Vox, a los socialistas y el portavoz de Esquerda Unida. El alcalde, Ángel Rodal, dirigió unas palabras a los presentes en nombre del Concello y también lo hizo su antecesor y conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en representación de la Xunta.