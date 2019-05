Villar advierte que los cambios del PXOM requieren una nueva exposición pública

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ponteareas modificado tras los requerimientos de la Xunta y que el gobierno local pretende someter a votación en pleno antes de las elecciones del 26 de mayo ha sufrido "grandes cambios", según advirtió, ayer en rueda de prensa, el PP de Ponteareas; tantos que requeriría una nueva exposición pública y un nuevo periodo de alegaciones para no causar inseguridad jurídica, según aseguró su portavoz, Belén Villar.

Por este motivo, el PP considera que no tiene sentido someter a votación a estas alturas del mandato un documento que no le gusta ni al gobierno local, ni a la oposición ni a los vecinos. "Es su propio documento y dicen que no les gusta, pues a los grupos de la oposición tampoco. Como líder de la oposición mantuve reunión con los vecinos, colectivos y asociaciones y tampoco respaldan este documento. Por lo tanto no encontramos motivos para que sea llevado ahora al pleno". Por su parte, Villar se compromete a revisar el documento, con el equipo redactor y todos los grupos de la oposición, e insta al tripartito a que decline llevar a pleno el PXOM tal y como está actualmente.

El PP ha detectado algunas recalificaciones en el Plan Xeral modificado y las está estudiando porque quiere saber qué criterios se siguieron para hacerlas y si cumplen con la Lei do Solo. "Seguimos solicitando un calendario de reuniones donde podamos trabajar y participar todos los grupos y el equipo redactor del PXOM. Detectamos algunas recalificaciones y desconocemos los criterios que siguieron para cambiar la naturaleza de las parcelas".

Por otra parte, Villar denuncia que la edil de Urbanismo, la socialista Chus Garrote, lleve desde noviembre sin convocar a los grupos de la oposición para abordar el PXOM. "Garrote nos envió un email solicitando que comunicáramos los errores detectados. Así que además de no realizar su trabajo nos exigen a nosotros que lo hagamos. Este grupo es responsable y quiere lo mejor para Ponteareas, por eso ayer contestó al requerimiento de Garrote, candidata socialista, informando de algunas de las deficiencias que contiene el documento y que detectamos".

El PP critica que "en plena campaña se les ocurre aprobar el plan, sin presentar en las comisiones los nuevos planos, las supuestas nuevas modificaciones, con una total inseguridad que desde luego el grupo que lidero no va a apoyar" y califican de "incompetente" al actual gobierno tripartito "por no haber sido quien de sacar adelante el PXOM en estos últimos cuatro años" y "querer aprobarlo de cualquier forma en plena campaña electoral".