Denuncian que el cabeza de lista de GañaMos realiza obras sin solicitar licencia municipal

El PP de Mos emitió ayer un comunicado en el que denuncia que el candidato a la alcaldía de GañaMos Asamblea Veciñal, Román González Garrido, lleva más de un año obrando en el interior de una vivienda de su propiedad, y de reciente adquisición, sin solicitar ningún tipo de permiso ni licencia urbanística.

Afirman que los trabajos de reforma integral total de la vivienda, interior y exterior, incluyen desde canalización de la electricidad hasta revestimiento de paredes y modificación de la escalera exterior, entre otros muchos trabajos de rehabilitación interna del inmueble.

"Además se está reformando el muro de cierre y construyendo un nuevo galpón, pegado al colindante, de dudosa utilidad", dicen.

Los populares mosenses lamentan que tras tanto tiempo obrando nunca presentara ningún tipo de documentación en el departamento municipal de Urbanismo hasta este jueves, "justamente tras la visita de agentes de la Policía Local a la vivienda objeto de los trabajos". Añaden que Román González se personó este jueves en las dependencias de Urbanismo para tramitar dos permisos de Comunicación Previa que ni siquiera cubrirían la totalidad de la obra que lleva más de un año ejecutando y no incluyen la documentación necesaria completa", dicen.

"Desde el PP de Mos se considera " gravísimo que un señor que pretende ser alcalde eluda las leyes urbanísticas y obre sin permiso en su propiedad". "Si ahora ya actúa así no queremos ni pensar lo que haría de tener un cargo en el Ayuntamiento", advierten los populares.

Por parte del equipo de este candidato se indicó ayer que no habrá respuesta y "non imos a entrar nese xogo sucio en vez de falar dos temas que importan os veciños". "Non nos imos a centrar no xogo sucio do PP, imos seguir falando de propostas".