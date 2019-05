Salceda desvela que dos funcionarios tienen que devolver 43.000 euros y niega "caza de brujas"

El gobierno local del Concello de Salceda desveló ayer que dos funcionarios del Ayuntamiento, ambos hermanos del concejal del PP y actual número dos de este partido, Joaquín Núñez, tienen que devolver en su conjunto más de 43.000 euros por cobros indebidos cuya aprobación se realizó cuando Núñez ocupaba la concejalía de Hacienda y ambos los puestos de tesorero e interventor, de forma interina, aún estando ocupada la plaza de Tesorería en este momento por la misma persona.

El gobierno local asegura que la relación con esta persona siempre fue correcta "ata que tanto o actual tesoureiro como o seu irmán tiveron que proceder á devolución de 31.101,29 euros e 12.675,43 euros respectivamente ao Concello de Salceda por cobros indebidos".

Indican también que "a realidade é que durante os anos 2004, 2005 e 2006 en que Joaquín Núñez (candidato número 2 do Partido Popular) foi concelleiro de Facenda e os seus irmáns ocuparon os postos de tesoureiro e interventor, produciuse un incremento exponencial e irregular nos complementos das súas nóminas. Un desfalco de diñeiro público que detectou en primeira instancia o Consello de Contas de Galicia, e que foi a razón pola cal a Fiscalía do Tribunal de Contas abriu dilixencias contra o actual alcalde por responsabilidade contable, iniciándose entón o expediente preciso para a devolución dos cobros indebidos dos anos 2011 a 2015 e os xuros correspondentes, quedando prescritos os dos anos anteriores e sen opción de devolución. O procedemento foi avalado polo Consello Consultivo de Galicia".

Siguen relatando que "a partires dese momento a relación do tesoureiro co equipo de goberno deu un xiro de cento oitenta grados con negativas a realizar tarefas que levaba anos realizando, como encargarse da recadación durante o día da festa dos callos. Xa nos últimos meses, o tesoureiro desobedeceu ata catro veces unha orde dada por decreto do alcalde, o que propiciou a apertura do expediente disciplinario que agora se atopa en trámite".

Movemento Salceda solo

Tanto en la decisión de iniciar un proceso para nombrar un tesorero habilitado como en el expediente al actual, el gobierno local se encuentra solo y Movemento Salceda no cuenta mayoría absoluta.

PP y PSOE se han opuesto al cambio de tesorero habilitado y tanto Santiago Rodríguez Davila (PP) como Verónica Tourón (PSOE) calificaron de "caza de brujas" los hechos en el último pleno.

Santiago Rodríguez Davila, portavoz del PP, indicó por ejemplo que la apertura de expediente se anunció en el pleno ordinario del pasado lunes, "sin que tan siquiera se lo comunicaron antes en privado". Además sobre la intención de invalidar el voto del concejal del PP hermano del tesorero dice que es "triste" que "a Marcos Besada ya no le queden más balas en la recámara que amenazar con la justicia para justificar la caza de brujas del último pleno rechazada por toda la oposición y por todos los sindicatos". Sobre esto, aconseja al alcalde que "se vuelva a leer el informe de la secretaria municipal antes de acudir con mentiras a la justicia" y la recuerda que "fue la propia funcionaria quien explicó, a través de este escrito, que el edil popular Joaquín Núñez no estaba obligado a abstenerse ni a salir del salón de plenos".

También los delegados sindicales emitieron un comunicado en el que critican la decisión y aseguran que "agora se pos unha camiseta negra ou vas aos plenos a protestar pola túa inxusta situación laboral, es carne de canón para que te menosprecen, falten ao respecto, te acosen e finalmente... se non entras "polo aro" te abran un expediente disciplinario se es funcionario ou intenten botarte a rúa se es laboral".

Sin embargo sobre este asunto, el gobierno local indica que " o goberno municipal e o alcalde de Salceda son os que veñen sufrindo acoso tanto nos plenos como nas rúas nos últimos meses".