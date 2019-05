Ponteareas votará las correcciones del Plan Xeral antes de las elecciones

El gobierno local de Ponteareas pretende aprobar el PXOM en este mes de mayo. Así lo adelantaron ayer el alcalde Xosé Represas y la teniente de alcalde Chus Garrote en la comisión informativa celebrada en el Concello, a la que asistieron los grupos políticos, la arquitecta municipal y la empresa redactora del documento urbanístico.

En la reunión, la arquitecta municipal confirmó que todos los cambios que se introdujeron en el PXOM son necesarios e imperativos para dar cumplimiento a las exigencias de la Xunta. En el mismo sentido, el representante de la empresa redactora GOC ratificó que las modificaciones realizadas atienden los requerimientos de la administración autonómica y añadió a efectos aclaratorios que GOC no recibió ninguna indicación del gobierno local sobre los cambios a realizar, ya que su trabajo se limitó a hacer las modificaciones impuestas por la Xunta de Galicia, explicaron fuentes municipales.

En la comisión se informó sobre las solicitudes de correcciones presentadas después de cinco meses de exposición pública del nuevo documento, un total de 52. Según GOC, de todas estas solicitudes tan solo cinco pueden ser aceptadas como corrección de errores, mientras las otras no respetarían el mandato de la Xunta. Además, algo más de un centenar de personas solicitaron que se abriera una fase de alegaciones como la de la aprobación inicial del Plan. La arquitecta señaló que dichas solicitudes no pueden ser atendidas porque no está permitido abrir una nueva fase de alegaciones.

Según las mismas fuentes, el Partido Popular y ACIP explicaron que también detectaron errores, lo que provocó la sorpresa del gobierno local, pues "tienen el PXOM modificado desde noviembre y en todo este tiempo no comunicaron nada al Concello". Con todo, el gobierno local decidió conceder un plazo a los grupos políticos hasta el 7 de mayo para que presenten sus solicitudes de correcciones de errores. Por su parte, Izquierda Unida valoró positivamente el documento.

Represas y Garrote pretenden aprobar el PXOM en este mes de mayo "para poner fin a un lamentable proceso que dura ya 17 años". Además recordaron que "en 2005 GOC entregó el Plan al gobierno de González Solla y hasta 2013 no se aprobó inicialmente, un retraso imperdonable e injustificable. El actual gobierno que tomó posesión en 2015 logró aprobar provisionalmente el Plan en 2016, la Xunta lo rechazó en 2017, tuvimos que rehacerlo y ahora lo llevaremos a pleno para que la Xunta lo apruebe definitivamente en tres meses. Hicimos en cuatro años lo que otros no hicieron en doce", indican.