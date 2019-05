Carlos Blanco actuará a beneficio de la protectora Baisenpulgas

El humorista Carlos Blanco hará una recopilación de sus mejores monólogos mañana, a partir de las 18.00 horas en el Auditorio Municipal de Nigrán, donde el donativo de entrada, de 5 euros, servirá para ayudar a la protectora de animales Baisenpulgas.

Blanco expone que "espera que llene el auditorio para que la gente se pueda reír y pasarlo bien". Ante su amplio repertorio de monólogos, "no he decidido cuál voy a hacer hasta que veo qué clase de público hay, incluso dependiendo de cómo responda, puedo variarlos y combinarlos", aclara Blanco. Este espectáculo no está recomendado para menores de 13 años, exponen desde el Concello.

El evento, que se enmarca dentro del Día de la Madre, cuenta con la ayuda del Concello de Nigrán, el cual "desea colaborar con esta asociación ya que somos conscientes de las limitaciones con las que trabaja y por ello les ofrecemos el beneficio de este evento para ellos", explica el regidor local, Juan González.

Esto se suma a la colaboración que desde el gobierno local llevan con la protectora, ya que a comienzos de año aprobó en un pleno la formalización de un convenio de 5.000 euros para que pudiesen recoger perros y gatos durante el fin de semana u ofrecer atención sanitaria urgente, circunstancias que antes no estaban cubiertas.

La protectora Baisenpulgas se encarga de ayudar a los animales en situación de abandono o maltrato en toda la zona de Val Miñor y alrededores, manteniéndose con los donativos y los convenios que consigue.