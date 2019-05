Agrelar critica la subida de ayudas nominativas

En el pleno del pasado martes, 30 de abril, el gobierno de Arbo aprobó, también como la compra del restaurante Arboreda con el voto encontra de la Agrupación de Electores de Arbo (Agrelar), iniciar una modificación de crédito por valor de 11.000 euros, para incrementar las ayudas nominativas a las asociaciones de Arbo. "Es lamentable que se pretenda hacer uso de las instituciones para un fin partidista, tuvieron 4 años para modificar esas cuantías y no lo hicieron" denuncia Agrelar, quien añade que "ahora, 3 semanas antes de las elecciones ponen en marcha este procedimiento justificando que no son gastos que puedan esperar" . Por su parte, el PP explica que "no es la primera vez que suben estas ayudas y que son para cubrir necesidades básicas de los vecinos".