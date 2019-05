The Turre's Band: "Somos la banda de delincuentes más querida de Galicia"

"En el año 2001, doce de los mejores músicos de todos los tiempos fueron expulsados de Torroso por no saber comer los pinchos con educación", así nace The Turre's Band o "a banda do torreiro", pero "como no tenía el mismo 'punch' pues decidimos traducirlo de manera bruta y dejar así el nombre", cuenta el saxofonista y una de las voces del grupo, Diego Cabaleiro.

A menos de una semana de saber si ganarán el galardón de los Premios Martín Códax da Música en la categoría de Reggae, Ska y Mestizaxe, "la banda de delincuentes más querida de toda Galicia", como suelen recalcar en sus actuaciones, se prepara para los conciertos de este verano, aunque en realidad "nuestro espectáculo siempre surge en el momento, de la gente, del sitio, del tiempo; nos adaptamos a todo tipo de situaciones, es lo bueno que tenemos", comentan desde la banda.

Su estilo de música, creada con dos trompetas, Pablo y Javi; dos saxofones, Diego y Rubén, un clarinete, Manu, una trompa, "Garzón"; tres trombones, Daniel, Juanjo y Adrián; un bombardino, Fran; una tuba, "Gustuba"; un bajo eléctrico, Gustavo; y dos percusionistas, "Richi" y Camilo; viaja entre diversos estilos, ya puede ser "un ska clásico de los Skatalites, música balcánica, bandas sonoras o grandes temas de Los Tamara como 'A Santiago voy'", explica The Turre's Band.

Esto crea que "sin importar edad, sexo, opinión política, social, religiosa y si piensan que la tierra es plana, la música de viento y percusión entra por el alma de la gente y les hace mover el cuerpo al compás de su ritmo", expone Cabaleiro, "para nosotros es una alegría ver a niños y niñas de tres años bailar música balcánica o clásicos como 'O paraguas do José'", añade.

The Turre's Band, catorce músicos que llevan dieciocho años dando "zapatilla", como dicen ellos, por toda Galicia y otras zonas de España y Portugal. Desde verbenas de todas las zonas de Galicia, como la Festa da Dorna o la Festa do Muíño, pasando por festivales como el de Pardiñas en A Coruña, o FestiCalaf en Cataluña o SangriAgosto en Portugal a tocar en salas como Aturuxo, Liceum, Fábrica de Chocolate, Clavicembalo o Auriense, este grupo de "delincuentes" dará "zapatilla" a los que asistan mañana, viernes, a la Casa Gallardo, en Puxeiros-Mos, a partir de las 23.00 horas.