La izquierda pasa a dominar con soltura A Louriña

Las elecciones del pasado domingo han dado un vuelco al mapa político de la comarca de A Louriña, compuesta por Porriño y Mos. En los dos municipios, la izquierda se ha situado en su conjunto por encima del 55% y el centro derecha no ha conseguido superar al bloque de la izquierda en ninguno de los dos concellos.

El PP, que estuvo muy por delante en los comicios de 2016, no logró adelantar a los socialistas en dos municipios donde los populares ganaban, una tras otra, todas las elecciones, y aunque las generales no son extrapolables a las municipales, lo cierto es que a Nidia Arévalo, en Mos, y a Alejandro Lorenzo, en Porriño, se le ponen las cosas más difíciles con estos datos y superarlos ya será más una gesta personal.

El PSOE lidera los resultados electorales de la comarca con un 30,75% conjunto (si bien el de Mos es de un 33,48% y el de Porriño de un 30,21%) seguidos del PP con un 23,47%, Unidas Podemos con un 20,22%, Ciudadanos con un 10,30%, BNG con un 4,63 y Vox con el 3,97.

El ascenso socialista fue vertiginoso al pasar del 21,27% de apoyos en 2016 al 30,75 en las elecciones del domingo, pero mayor fue el retroceso del PP que cerró las elecciones del 2016 con un 37,23% de apoyos y se puso el domingo en 23,47%, algo que no se podían imaginar los líderes locales de este partido.

Mientras que En Marea había logrado un 27 % de apoyos en 2016, en concurso con Podemos y Esquerda Unida, en estas elecciones la comarca de A Louriña les lleva a un resultado muy inferior, posiblemente castigando el electorado su separación. Unidas Podemos logró con los datos definitivos un 20,22%.

Es de destacar que Vox logró en Porriño 525 votos y un 4,53% mientras que en Mos un 3,54% y 331 votos. Esto puede deberse a que esta formación ultraderechista cuenta ya con estructura en la capital del Louro y se presentará a las municipales.