Nigrán exige a Zona Franca que restaure el molino del siglo XVIII de Porto do Molle

La Corporación de Nigrán exige por unanimidad al Consorcio de la Zona Franca de Vigo que restaure el Muíño de Porto do Molle. Así lo aprobó la noche del jueves en pleno a propuesta del BNG, cuyo portavoz, Xavier Rodríguez, recuerda que director del ente estatal, David Regades, se comprometió a rehabilitar el elemento patrimonial del siglo XVIII hace seis meses en una visita oficial.

El proyecto para la rehabilitación se redactó ya en 2013, durante el desarrollo del polígono, señala el edil nacionalista, quien lamenta que "pese a transcorrer 6 anos nunca se levou a cabo, permanecendo nalgunhas épocas nun total abandono e incluso invadido pola maleza". Rodríguez lamenta además que "o desinterese do Consorcio contrata cos importantes investimentos realizados en inmobles históricos doutras localidades, coma a Casa do Reloxo en Baiona, próxima ao millón de euros, mentres elude adicar menos de 200.000 en Nigrán, nun BIC situado no seu parque empresarial".