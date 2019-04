Hosteleros de Nigrán temen que la falta de banderas azules afecte al negocio

Las banderas azules no ondearán este año en Praia América, Panxón y Patos, los principales arenales de Nigrán, y los negocios que viven del turismo de sol en el municipio se ponen en guardia. La decisión del gobierno local de no solicitarlas por no plegarse a los requisitos y "presións" de la entidad que las otorga, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), genera alarma entre numerosos hosteleros. Temen que la ausencia de las enseñas asociadas a la calidad de las aguas y servicios en los arenales frene las visitas este verano y reduzca sus beneficios. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios OValmi, José Ángel González Goce, representante del sector en el colectivo, considera que rechazar los distintivos "es un paso atrás en garantía de calidad" e instó ayer al alcalde, Juan González, a recapacitar y "mantener algo que nos ha dado prestigio durante muchos años".

"Cuando medio litoral español se pelea por tener una bandera azul que identifica la calidad de las playas, nosotros no las queremos. ¿Somos más listos que nadie para renunciar a ello? No me parece acertado prescindir de ellas en playas de primera como las nuestras", señala el portavoz de hostelería de OValmi. González Goce considera "muy difícil valorar si va a afectar o no a la actividad", aunque sí deja claro que "todos tratamos de cuidar la atención y servicios a los visitantes y esta es una decisión particular de este municipio que significa salir de la lista de las mejores playas, de la que formábamos parte desde hace muchos años. Y no estar en igualdad de condiciones con otros destinos es un perjuicio siempre".

El rechazo del gobierno socialista a las banderas generó reacciones dispares entre los grupos de la oposición. El PP mostró su repulsa y su candidato a la Alcaldía, Carlos Abal, no ocultó su intención de movilizar a empresarios y políticos en protesta contra esta "decisión unilateral", aunque sin concretar cómo ni cuándo por el momento. El portavoz de UCN, Antonio Fernández Comesaña, salió en defensa del sector hostelero y lamentó que el regidor "no se haya reunido con los empresarios para anunciar esta medida que puede tener repercusiones para el turismo" .

Las formaciones de izquierda todavía no han definido su postura al respecto en asamblea, pero sus portavoces tampoco conceden importancia a las banderas azules. El de Nigrán Decide, José Cuevas, manifestó que "para min o importante é a seguridade e a calidade ambiental e as bandeiras non prexudican pero tampouco me gusta que sirvan para facer chantaxe". Por su parte, el representante del BNG, Xavier Rodríguez, recordó que su grupo cuestiona la utilidad de los distintivos "e a dictadura de Adeac desde hai moito tempo".