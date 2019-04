Bas exige paralizar el traslado a Vigo de la Policía y propone una comisaría de distrito

La pérdida del grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Redondela, que se integrará en Vigo a partir del próximo mes, no ha sentado bien en la villa de los viaductos. El alcalde redondelano, Javier Bas, aseguró ayer que no va a permitir que ningún cambio "perjudique o ponga en cuestión la seguridad de los ciudadanos", y advierte que "los recortes de Madrid no pueden afectar a un servicio tan prioritario".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que la integración de los agentes de Redondela en Vigo tendría una importante incidencia en el servicio porque se perdería "la experiencia y conocimiento de la zona por parte de los agentes e incrementaría el tiempo de reacción ante cualquier requerimiento ciudadano al 091", al tener que acudir las patrullas desde la ciudad olívica.

El alcalde mantuvo a principios de mes un encuentro con el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana y el inspector jefe de la comisaría de Vigo-Redondela para solicitarles un informe sobre los cambios que se querían introducir en Redondela, y también se reunió con los tres sindicatos policiales (SUP, UFP y ASP).

Bas asegura que, a pesar de que ya pasaron varias semanas, aún no recibió ningún informe. "No me parece serio que los mandos policiales se nieguen a entregar el informe solicitado", y responsabiliza directamente a la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, "por no dar las órdenes pertinentes para que se elabore el informe y mostrando su desprecio permanente a Redondela".

El Concello de Redondela solicita que se paralice la reestructuración del personal adscrito a Redondela y que se dote de un mayor número de efectivos. Además proponen la creación de una Comisaría de Distrito en Redondela, como ya existen en la comisaría de Vigo-Redondela en el distrito de As Travesas y el centro de Vigo. Esta medida, según el regidor, supondría una mejora de los servicios que los cuerpos policiales prestan en la villa.