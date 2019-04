Ponteareas votará el Plan Xeral en un pleno antes de las elecciones del 26-M

El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, ha convocado a los grupos políticos municipales a la comisión informativa previa al pleno de votación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El encuentro será el 3 de mayo con la previsión de votar el documento antes de las elecciones municipales del 26 de mayo.

En la comisión informativa se abordará el documento, que, según insiste el gobierno local, es el condicionado por la Xunta para que el Concello logre sacarlo adelante.

El PXOM había sido aprobado provisionalmente en febrero de 2016 y, a continuación, fue enviado a la Xunta. En febrero de 2017, la Xunta envió requerimientos y correcciones del PXOM al Concello que condicionaban su aprobación. Consecuentemente, el equipo redactor, la empresa GOC, ajustó el documento a las exigencias de la Xunta y entregó el documento al Concello en noviembre de 2018. Entonces, el gobierno decidió exponerlo públicamente y los técnicos municipales recibieron en estos seis meses 49 solicitudes de correción, tras atender 87 citas de particulares y 21 de representantes de las parroquias.Además, la oficina técnica también recibió otras 120 peticiones que no concretaban ninguna problemática, según detalló ayer la edil de Urbanismo, Chus Garrote. "La Xunta ya no tiene excusas para rechazarlo, está hecho como exigieron y para Ponteareas es mejor tener este PXOM, aunque no sea el que más nos gustaría, que seguir sin un Plan Urbanístico" defiende el ejecutivo local.