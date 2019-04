Nigrán no quiere banderas azules

Praia América, Panxón y Patos, las tres playas más concurridas de Nigrán, recibirán este verano a los bañistas sin sus ya tradicionales banderas azules. No es que no reúnan los requisitos para lucirlas, sino que ni siquiera se someterán a los controles establecidos para obtenerlas. El Concello ya no las quiere porque rechaza "seguir colaborando coa empresa privada Adeac", la entidad que las concede, que el año pasado aplazó su entrega hasta mediados de julio por el retraso en la contratación de los socorristas.

Pese a tratarse de símbolos asociados a la calidad de las aguas y de los servicios en las playas, el Ayuntamiento ni las ha solicitado para librarse de las tensiones de cada primavera para conseguirlas porque ni las considera importantes ya para su imagen como destino turístico. Así lo explica el alcalde, Juan González, quien asegura que la decisión de renunciar a las enseñas es "moi meditada tras catro anos detectando falta de rigor e arbitrariedade en Adeac" y porque "supoñen máis contraprestacións que beneficios para as praias".

El regidor considera las banderas "un produto comercial que ningunha organización ecoloxista apoia pese a ser supostamente a culminación do respecto ambiental e co que non desexamos traballar porque xera unha presión totalmente inxustificada e carente de rigor en aspectos cos que non coincidimos".

Cita como ejemplo "as ameazas de cada ano con perder as bandeiras por parte de Adeac para que anulemos a festa patronal do Carme en Praia América". Unas verbenas que desataron la polémica en la zona el pasado verano con recogida de firmas incluida por parte de medio centenar de vecinos para eliminar los festejos.

Baiona pide cinco

Así que Nigrán seguirá el ejemplo de otros municipios como O Grove, Ponte Caldelas, Barreiros o el asturiano de Llanes, que también declinaron este año solicitar los distintivos, mientras que el vecino Concello de Baiona optará este verano a los mismos cinco que obtuvo la temporada estival pasada para las playas de Santa Marta, A Ribeira, A Barbeira, Os Frades y A Concheira.

González garantiza que la ausencia de banderas azules no repercutirá en la calidad de los servicios de los arenales nigraneses. En este sentido, insiste en que, independientemente de los criterios de la entidad que las otorga, "o ano pasado instaláronse por primeira vez desfibriladores portátiles nos tres postos de socorrismo de Praia América, Patos e Panxón, e adquiriuse material adaptado para facilitarlle o baño ás persoas con dificultades de mobilidade". El año anterior, recalca, "o Concello investiu 45.000 euros na construción de aseos adaptados en Praia América, Patos, Area Fofa e A Madorra, así como na instalación de ramplas de acceso para cadeiras de rodas en Praia América".

"A hosa política con respecto aos areais é clara e firme e seguiremos nesta liña pero sen a presión de Adeac, que chega ao extremo de cuestionar a estética da cartelería das praias", añade.