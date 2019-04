Seis de los nueve cortos de no-ficción del Festival de Cans están dirigidos por mujeres

"Obras actuales y arriesgadas que exploran diferentes variantes del documental y del cine experimental y que van en busca de una mirada propia y personal", así define la organización del Festival de Cans las nueve piezas que componen la sección de FuraCans, la competicón de no-ficción.

"Hora silenciosa" de Noelia Muíño, "En la boca de la mina" de Brandán Cerviño, "16-11-2016 / 13-5-2017" de Marta Valverde, "Devalar" de Mar García, "Cando mamá pechou as caixa"s de Arancha Brandón, "Palmira" de Rebeca Lar, "In touch with the infinite" de Alejandra Pombo, "Cómo desaparecer" de Carlos Martínez-Peñalver y "Caerán lóstregos do ceo" de Adrián Canoura, son las nueve obras del cerca de medio centenar recibidas en esta decimosexta edición del festival, y de las cuales seis están dirigidas por mujeres, siguiendo así la filosofía de Cans de "visibilizar las realizados en las secciones a concurso".

Las entradas para las proyecciones de estos cortos (180 para el pase de mañana y 90 para la sesión de tarde) están a la venta desde ayer, al precio de 6 euros, disponibles en tenda.festivaldecans.com

"A que andas?"

Será el viernes 24 de mayo, a las 13.00 horas en el "Baixo de Moncho", cuando se celebre el encuentro "A que andas?", en el que los asistentes podrán conocer por primera vez y desde el guión los proyectos de algunas de las figuras más destacadas del audiovisual gallego. Así en esta edición estarán, entre otros, Andrés Goteira hablando de "La pequeña desviación" y Álvaro Gago dando más datos de su primera película "Algo parecido á felicidade".