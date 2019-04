Baiona y Oia bailan contra el "bullying"

"You're not alone" o "No estás solo/a" es el mensaje contra el acoso escolar que transmite el tema que llegará este verano a las pistas de baile y festivales de música electrónica de toda Galicia de la mano de los DJ Ludwig Van Brothers y la cantante Annie Rose, los tres baioneses. Para ir haciendo boca, su videoclip grabado por Samaín Producións, también de Baiona, y protagonizado por alumnos de Oia, registraba ayer más de 1.500 reproducciones en Youtube en solo cinco días.

El acoso escolar se combate en los colegios, en el entorno familiar, desde las fuerzas de seguridad, las administraciones y los medios de comunicación... Pero también desde espacios menos convencionales como las pistas de baile y las plataformas audiovisuales de streaming. Así lo demuestra el videoclip "You're not alone", que une talento baionés y oiense y triunfa en Youtube desde el fin de semana. La música, de estilo electro house festivalero, la ponen los DJ Ludwig Van Brothers y la vocalista Annie Rose, autora de la letra, los tres de Baiona. Y la interpretación, seis alumnos del colegio Mestre Manuel García de Oia.

Más de 1.500 reproducciones en tan solo cinco días constatan el éxito del trabajo. Tras varias intensas sesiones de rodaje en aulas, pasillos y baños del centro educativo y en paisajes costeros de Oia y la playa baionesa de Os Frades en apenas un mes, sus autores se muestran satisfechos con el resultado y con el mensaje positivo que tratan de transmitir ante las negativas conductas a las que plantan cara. "No estás solo/a" es la traducción al español del título y la idea que estos miñoranos quieren hacer llegar al público, explica Vince Stone, uno de los componentes, junto con Roberto Vilar, del dúo DJ Ludwig Van Brothers, residente de la popular discoteca baionesa Villa Rosa y asiduo a festivales y salas de toda Galicia. Una pareja artística que toma su nombre de Beethoven y que trata de demostrar su afición por las piezas del célebre compositor y pianista alemán en sus temas, mezclando la música clásica con los ritmos electrónicos, cuando el ambiente y los promotores de la fiesta lo permiten.

Pero el particular mestizaje del dúo baionés apenas se aprecia en este último videoclip, el segundo en su carrera de tres años juntos tras la mesa de mezclas y el segundo también en colaboración con la cantante. Y es que los tres pretendían "un tema potente, abierto a todos los gustos, que llegue al mayor número de gente posible". Por ese motivo lo han colgado también en Spotify e iTunes y por eso también decidieron grabarlo en inglés. "Al lanzarlo en plataformas a nivel mundial queríamos abarcar también el mercado fuera de España". Con Annie Rose, profesora de inglés además de vocalista, la calidad de la dicción está asegurada.

Vince Stone compagina su faceta musical con la audiovisual. Forma parte de Samaín Producións, la firma, también baionesa, que ha grabado y montado la pieza. La fundó con tres compañeros de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo al terminar los estudios hace cinco años. Entre otros muchos trabajos para particulares y administraciones, los cuatro profesionales impartieron recientemente un taller de cine para jóvenes de Oia, promovido por el Concello. Y fue ahí donde se fijaron en el talento de los actores que dan vida al videoclip. Los protagonistas son una alumna de 14 años y un compañero de 8 que sufren acoso de forma individual. La letra de la canción les traslada en todo momento que no están solos, "que siempre hay salida,que siempre hay alguien en quien apoyarse", señala el DJ. Y por eso terminan afrontando su lucha de la mano.