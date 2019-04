Ponteareas, obligado a pagar 2.000 euros mensuales por la cesión del parque Ferro Ucha

El Concello de Ponteareas negocia con los propietarios del terreno donde esta ubicado el parque Ferro Ucha, en la calle Trovador Xoan García de Guillade, las condiciones del convenio firmado en 2012, durante el gobierno del PP, que obligan al Concello a pagar 2.000 euros mensuales por el uso de sus 9.627 metros cuadrados de zona pública de esparcimiento.

Con el objetivo de obtener un acuerdo que respete la legalidad y en las mejores condiciones para el interés público, el gobierno local abrió el diálogo con la propiedad para intentar conseguir un acuerdo.

Había sido en 2012 cuando el pleno municipal aprobó un convenio con los propietarios de este terreno en el que se acordaba la cesión al Concello de esta superficie, sin coste, durante un período máximo de cuatro años, con el compromiso de aprobar definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que los propietarios tuviesen un aprovechamiento lucrativo de edificabilidad en la parcela colindante. Con el PXOM aprobado el terreno pasaría a ser propiedad municipal.

Por aquel entonces todavía no se había producido la aprobación inicial del Plan Xeral y no se había expuesto públicamente el documento, recuerda el gobierno local.

El ejecutivo liderado por Solla había impulsado ese convenio urbanístico con el objetivo de posibilitar la construcción de una nueva escuela infantil, teniendo en cuenta la alta demanda existente, al quedarse cada año más de 70 niños y niñas en lista de espera en la escuela infantil municipal. No obstante, la nueva escuela infantil no se ha podido construir todavía porque, según la Xunta esa parcela no reúne las condiciones para albergar esta escuela mientras no se apruebe el PXOM.

Una vez finalizados los plazos fijados en el convenio, el Concello tiene dos opciones; o comprar la propiedad o pagar una indemnización de 2.000 euros al mes hasta la aprobación definitiva del Plan Xeral.

El gobierno local dispone del informe jurídico que ya le trasladó a los propietarios de interpretación del convenio de 2012 y buscará "el mejor acuerdo posible", asegura, buscando también el consenso con el conjunto de la corporación antes de llevar una nueva propuesta de convenio a pleno.

Según el alcalde, Xosé Represas, "esta é unha máis das consecuencias negativas que para Ponteareas tivo a decisión da Xunta de rexeitar o PXOM aprobado en 2016 obrigando a refacelo de maneira substancial retrasando a súa aprobación definitiva". El regidor señala que el ejecutivo local tiene como prioridad aprobar lo PXOM en breve, una vez revisados los cambios exigidos por la Xunta, para poner fin a los prexuizos que esta situación causa al interés público y a los particulares.