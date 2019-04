Visitas guiadas para grupos al Museo da Ciencia do Viño

El Concello de Salvaterra de Miño organiza visitas guiadas a su Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea todos los viernes, sábados, domingos y festivos en horario de mañana y de tarde. Los grupos se formarán previa inscripción. Los interesados pueden anotarse en los teléfonos 986658126 ó 617148866, o en el correo electrónico museocienciavino@concellodesalvaterra.org así como en las propias oficinas del ayuntamiento. Una vez inscrito, se le confirmará la visita guiada a través del medio de contacto elegido.